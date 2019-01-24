Курс валют на 24 січня: долар та євро продовжують падати
На четвер, 24 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві валюти другий день поспіль втрачають у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здешевіла на 19 копійок. Тож у четвер 1 долар коштує 27 гривень 70 копійок.
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Водночас європейська валюта втратила в ціні 18 копійок і 24 січня за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 49 копійок.
Джерело: 24 канал
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