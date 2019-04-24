Курс валют на 24 квітня: долар і євро продовжують дешевшати

На середу, 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта суттєво втратили у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 24 квітня ціна американського долара становитиме 26,69 гривні.

"Американець" втратив у ціні 8 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем.

Щодо євро, то його вартість також зменшилась, щоправда, дещо суттєвіше – на 11 копійок, аніж було у вівторок.

ВУ середу за європейську валюту потрібно буде заплатити 30,01 гривні.