Курс валют на 24 квітня: долар і євро продовжують дешевшати
На середу, 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта суттєво втратили у ціні.
Відповідно до даних НБУ, 24 квітня ціна американського долара становитиме 26,69 гривні.
"Американець" втратив у ціні 8 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем.
Щодо євро, то його вартість також зменшилась, щоправда, дещо суттєвіше – на 11 копійок, аніж було у вівторок.
ВУ середу за європейську валюту потрібно буде заплатити 30,01 гривні.
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