09:35
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Курс валют на 24 квітня: долар і євро продовжують дешевшати

      276 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 24.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 24 квітня / ckp.in.ua

      На середу, 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта суттєво втратили у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 24 квітня ціна американського долара становитиме 26,69 гривні.

      "Американець" втратив у ціні 8 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем. 

      Щодо євро, то його вартість також зменшилась, щоправда, дещо суттєвіше – на 11 копійок, аніж було у вівторок.

      ВУ середу за європейську валюту потрібно буде заплатити 30,01 гривні.

      blog_ava
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні
      6913
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні , 09:30 Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      Інна Жолобович 6907
      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      сьогодні , 08:44 Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      Вадим Лабас 2346
      Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      сьогодні , 08:00 Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
      270
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1189
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 квітня , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 579
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук