09:41
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Курс валют на 24 травня: долар трохи додав у ціні, євро подешевшав

      187 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 24.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 24 травня / GettyImages

      На п'ятницю, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня дещо подешевшала щодо долара, але зміцніла – щодо європейської валюти.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 24 травня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні лише 3 копійки.

      Євро ж навпаки подешевшав – мінус 5 копійок.

      Відтак, у п'ятницю європейська валюта коштуватиме 29,33 гривні.

      blog_ava
      Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      сьогодні
      3998
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 09:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      3206
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні , 08:54 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 3319
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1385
      Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      сьогодні , 08:40 Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      Олексій Чибісов 615
      Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 07:03 Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 408
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук