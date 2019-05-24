Курс валют на 24 травня: долар трохи додав у ціні, євро подешевшав
На п'ятницю, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Гривня дещо подешевшала щодо долара, але зміцніла – щодо європейської валюти.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 24 травня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні лише 3 копійки.
Євро ж навпаки подешевшав – мінус 5 копійок.
Відтак, у п'ятницю європейська валюта коштуватиме 29,33 гривні.
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