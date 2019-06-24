Курс валют на 24 червня: долар і євро суттєво втратили
На понеділок, 24 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти достатньо втратили в ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 24 червня ціна американського долара становитиме 26,27 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 10 копійок.
Щодо євро, то він також став дешевшим на 10 копійок, аніж у п'ятницю, 21 червня.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,72 гривні.
Джерело: 24 канал
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