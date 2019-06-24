08:46
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Курс валют на 24 червня: долар і євро суттєво втратили

      79 Читать новость на русском
      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 24 червня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 24 червня / unsplash.com

      На понеділок, 24 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти достатньо втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 24 червня ціна американського долара становитиме 26,27 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 10 копійок.

      Щодо євро, то він також став дешевшим на 10 копійок, аніж у п'ятницю, 21 червня.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,72 гривні.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 24 червня: мінлива хмарність, короткочасні дощі і все ще спека до +35
      сьогодні
      1896
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:40 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 93
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1662
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3269
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      23 червня , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      3327
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      23 червня , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      1580
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук