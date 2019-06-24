Курс валют на 24 червня: долар і євро суттєво втратили

На понеділок, 24 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти достатньо втратили в ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 24 червня ціна американського долара становитиме 26,27 гривні. Зверніть увагу! Ціна за Bitcoin досягла свого 13-місячного максимуму Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 10 копійок. Щодо євро, то він також став дешевшим на 10 копійок, аніж у п'ятницю, 21 червня. Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,72 гривні.