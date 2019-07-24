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      Курс валют на 24 липня: долар і євро продовжують дешевшати

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на 24 липня 2019
      Курс валют НБУ на 24 липня / te.20minut.ua

      На середу, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 24 липня ціна американського долара становитиме 25 гривень 63 копійки.

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      Це лише на 1 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 23 липня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу серйозніше продовжує втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні аж на 12 копійок.

      Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 28 гривень 64 копійки.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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