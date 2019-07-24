Курс валют на 24 липня: долар і євро продовжують дешевшати

На середу, 24 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 24 липня ціна американського долара становитиме 25 гривень 63 копійки. Вам буде цікаво: Парламентські вибори й економіка – що буде з цінами, гривнею, зарплатами Це лише на 1 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 23 липня. Водночас, головна валюта Євросоюзу серйозніше продовжує втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні аж на 12 копійок. Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 28 гривень 64 копійки.