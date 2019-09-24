Курс валют на 24 вересня: долар і євро подешевшали ще більше
На вівторок, 24 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними нацрегулятора українська гривня продовжить зміцнюватися, а долар і євро, відповідно, і надалі втрачатимуть у ціні.
НБУ повідомляє, що 24 вересня вартість головної валюти Сполучених Штатів подешевшає на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
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Так, у вівторок за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 33 копійки.
Натомість євро втратить у своїй вартості одразу 22 копійки. 23 вересня один євро коштуватиму 26 гривень 72 копійки.
Джерело: 24 канал
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