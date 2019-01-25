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      Курс валют на 25 січня: валюта почала дорожчати

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      Курс валют НБУ на сьогодні 25.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 25 січня / novyny.online.ua

      На п'ятницю, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта несуттєво додали у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 25 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 78 копійок.

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      Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      У той же час, головна валюта Євросоюзу мінімально подорожчала, якщо порівнювати з курсом на четвер – на 2 копійки.

      Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 31 гривню 51 копійку.

      Теги: Новини України Валюта Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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