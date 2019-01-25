Курс валют на 25 січня: валюта почала дорожчати

На п'ятницю, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта несуттєво додали у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 25 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 78 копійок.

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Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

У той же час, головна валюта Євросоюзу мінімально подорожчала, якщо порівнювати з курсом на четвер – на 2 копійки.

Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 31 гривню 51 копійку.