Курс валют на 25 січня: валюта почала дорожчати
На п'ятницю, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта несуттєво додали у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 25 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 78 копійок.
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Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
У той же час, головна валюта Євросоюзу мінімально подорожчала, якщо порівнювати з курсом на четвер – на 2 копійки.
Відтак, у п'ятницю за один євро прийдеться віддати 31 гривню 51 копійку.
Джерело: 24 Канал
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