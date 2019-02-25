Курс валют на 25 лютого: євро втратив позиції, долар трохи додав

На понеділок, 25 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта зовсім трішки додала у ціні, натомість європейська – подешевшала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 25 лютого ціна американського долара становитиме 27,02 гривні.

Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подешевшав і зробив це дещо суттєвіше – мінус 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,6 гривні.