Курс валют на 25 квітня: гривня зміцнюється стрімким темпом
На четвер, 25 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Зміцнення української валюти триває, протягом доби вона здійснила черговий стрибок вгору.
Відповідно до інформації із офіційного сайту НБУ, 25 квітня ціна американського долара становитиме 26,59 гривні.
Це означає, що "американець" втратив у ціні 10 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем.
Вартість євро також зменшилась, і помітно суттєвіше – аж на 20 копійок.
Тож у четвер за європейську валюту потрібно буде заплатити 29,81 гривні.
Джерело: 24 канал
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