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      Курс валют на 25 квітня: гривня зміцнюється стрімким темпом

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      Курс валют НБУ на сьогодні 25.04.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 25 квітня / gettyimages.com

      На четвер, 25 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Зміцнення української валюти триває, протягом доби вона здійснила черговий стрибок вгору.

      Відповідно до інформації із офіційного сайту НБУ, 25 квітня ціна американського долара становитиме 26,59 гривні.

      Це означає, що "американець" втратив у ціні 10 копійок, якщо порівнювати із попереднім банківським днем.

      Вартість євро також зменшилась, і помітно суттєвіше – аж на 20 копійок.

      Тож у четвер за європейську валюту потрібно буде заплатити 29,81 гривні.

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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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