Курс валют на 25 травня: долар і євро подорожчають
На п'ятницю, 25 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу продовжує зростати у ціні. Курс американського долара теж несуттєво зросте.
За даними сайту Нацбанку України, у порівнянні з попереднім банківським днем долар зріс у ціні на 2 копійки.
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25 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 10 копійок.
Євро теж продовжив своє зростання. У порівнянні із попереднім банківським днем, він підніметься на 8 копійок.
Його офіційний курс у п'ятницю складатиме 30 гривень 61 копійку.
Джерело: 24 канал
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