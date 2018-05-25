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Курс валют на 25 травня: долар і євро подорожчають

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Курс валют НБУ на 25 травня
Курс валют НБУ на 25 травня / novyny.online.ua

На п'ятницю, 25 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу продовжує зростати у ціні. Курс американського долара теж несуттєво зросте.

За даними сайту Нацбанку України, у порівнянні з попереднім банківським днем долар зріс у ціні на 2 копійки.

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25 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 10 копійок.

Євро теж продовжив своє зростання. У порівнянні із попереднім банківським днем, він підніметься на 8 копійок.

Його офіційний курс у п'ятницю складатиме 30 гривень 61 копійку.

 


 

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
Джерело: 24 канал
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