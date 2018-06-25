Курс валют на 25 червня: долар здешевшав на копійку, євро – на місці
На понеділок, 25 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти демонструють практично синхронну стабільність.
Так, за даними НБУ, долар США у порівнянні з попереднім банківським днем, 23 червня, здешевшав всього на одну копійку.
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25 червня офіційний курс долара становитиме 26 гривень 23 копійки.
Натомість євро показує непритаманну йому стабільність.
У понеділок один євро за курсом НБУ коштуватиме 30 гривень 56 копійок.
Джерело: 24 канал
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