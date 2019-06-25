Курс валют на 25 червня: долар знизився в ціні, а євро – навпаки, піднялося

На вівторок, 25 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта втратила декілька копійок у вартості, а європейська – помітно додала.

Так, відповідно до даних НБУ, ціна американського долара у вівторок, 25 червня, становитиме 26 гривень 19 копійок.

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Це на 8 копійок менше у порівнянні з курсом за попередній банківський день.

А ось ціна європейської валюти становитиме 29 гривень 84 копійки.

Це, своєю чергою, на 12 копійок більше у порівнянні з курсом за 24 червня.