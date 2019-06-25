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      Курс валют на 25 червня: долар знизився в ціні, а євро – навпаки, піднялося

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 25 червня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 25 червня / theworldnews.net

      На вівторок, 25 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта втратила декілька копійок у вартості, а європейська – помітно додала.

      Так, відповідно до даних НБУ, ціна американського долара у вівторок, 25 червня, становитиме 26 гривень 19 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 8 копійок менше у порівнянні з курсом за попередній банківський день.

      А ось ціна європейської валюти становитиме 29 гривень 84 копійки.

      Це, своєю чергою, на 12 копійок більше у порівнянні з курсом за 24 червня.

       

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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