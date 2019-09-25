Курс валют на 25 вересня: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

На середу, 25 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу продовжують втрачати у вартості на фоні української гривні.

НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє про продовження зміцнення української валюти. Так, зокрема, долар по відношенню до гривні стане на 12 копійок дешевшим, ніж попереднього банківського дня.

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У середу за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 21 копійку.

Натомість головна валюта Європейського Союзу втратить у ціні 8 копійок.

Вартість одного євро 25 вересня становитиме 26 гривень 64 копійки.