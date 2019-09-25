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      Курс валют на 25 вересня: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 25 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 25 вересня / politeka.net

      На середу, 25 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу продовжують втрачати у вартості на фоні української гривні.

      НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє про продовження зміцнення української валюти. Так, зокрема, долар по відношенню до гривні стане на 12 копійок дешевшим, ніж попереднього банківського дня.

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      У середу за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 21 копійку.

      Натомість головна валюта Європейського Союзу втратить у ціні 8 копійок.

      Вартість одного євро 25 вересня становитиме 26 гривень 64 копійки.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Курси валют Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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