Курс валют на 25 жовтня: долар і євро продовжують додавати в ціні

На п'ятницю, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюти продовжують дорожчати.

Нацбанк на своєму офіційному сайті інформує: 25 жовтня ціна американського долара становитиме 25 гривень 11 копійок.

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Це на 22 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Своєю чергою, ціна євро зафіксується на відмітці у 27 гривень 94 копійки.

Це на 25 копійок більше у порівнянні з курсом за четвер, 24 жовтня.