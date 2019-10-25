08:57
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Курс валют на 25 жовтня: долар і євро продовжують додавати в ціні

      187 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 25 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 25 жовтня / GettyImages

      На п'ятницю, 25 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюти продовжують дорожчати.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті інформує: 25 жовтня ціна американського долара становитиме 25 гривень 11 копійок.

      Увага: Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Рада

      Це на 22 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, ціна євро зафіксується на відмітці у 27 гривень 94 копійки.

      Це на 25 копійок більше у порівнянні з курсом за четвер, 24 жовтня.

      blog_ava
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні
      6299
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні , 08:42 Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      Поліна Костюк 6299
      Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      сьогодні , 08:40 Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      Блог Медіа 34
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      696
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 07:14 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 2166
      Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      сьогодні , 07:01 Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      Світлана Попова 202
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук