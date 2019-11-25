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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Курс валют на 25 листопада: долар стабільний, євро втратив у ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ 25 листопада / pixabay.com

      На понеділок, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти щодо українських грошей дещо втратили у ціні, при цьому євро – помітніше за долар.

      Відповідно до даних НБУ, у понеділок, 25 листопада один американський долар коштує 24 гривні 16 копійок.

      Читайте також: Ціна на газ у 2020: уряд пропонує 7 гривень за 1 кубометр до кінця опалювального сезону

      Це на 3 копійки менше, аніж треба було віддати за долар попереднього банківського дня (у п'ятницю, 22 листопада).

      Євро також подешевшав, проте вже аж на 11 копійок. Тож ціна євро – 26 гривень 72 копійок.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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