Курс валют на 25 листопада: долар стабільний, євро втратив у ціні

На понеділок, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти щодо українських грошей дещо втратили у ціні, при цьому євро – помітніше за долар.

Відповідно до даних НБУ, у понеділок, 25 листопада один американський долар коштує 24 гривні 16 копійок.

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Це на 3 копійки менше, аніж треба було віддати за долар попереднього банківського дня (у п'ятницю, 22 листопада).

Євро також подешевшав, проте вже аж на 11 копійок. Тож ціна євро – 26 гривень 72 копійок.