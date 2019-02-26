Курс валют на 26 лютого: долар і євро тримають позиції

На вівторок, 26 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зберегли в ціні.

За даними офіційного сайту НБУ, "зелений" несуттєво втратив у ціні – всього 3 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

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26 лютого за долар доведеться викласти 26 гривень 99 копійок.

Європейська валюта, навпаки, додала в ціні 4 копійки. Одне євро можна купити за 30 гривень 64 копійки.