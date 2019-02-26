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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Курс валют на 26 лютого: долар і євро тримають позиції

      58 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 26.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют від НБУ на 26 лютого / goloskarpat.info

      На вівторок, 26 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зберегли в ціні.

      За даними офіційного сайту НБУ, "зелений" несуттєво втратив у ціні – всього 3 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем. 

      Читайте також: Українці купують по три кілограма золота на тиждень

      26 лютого за долар доведеться викласти 26 гривень 99 копійок

      Європейська валюта, навпаки, додала в ціні 4 копійки. Одне євро можна купити за 30 гривень 64 копійки

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      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта
      Джерело: 24 Канал
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