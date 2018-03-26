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Курс валют на 26 березня: за вихідні євро "полізло" догори

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Курс валют НБУ на 26 березня
Курс валют НБУ на 26 березня / lb.ua

На понеділок, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Євро й далі росте, а от долар США зберігає стабільність.

Як зазначає фінансовий регулятор, станом на понеділок, 26 березня, один долар США коштуватиме 26 гривень 26 копійок. Таким чином, від п'ятниці, 23 березня, долар зріс лише на 1 копійку.

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А от євро, хоч і не суттєво, але не припиняє рости. За вихідні валюта Євросоюзу зросла до 32 гривень 42 копійок, що на 9 копійок більше, ніж з попереднім банківським днем, 23 березня.

Теги: Новини України євро Долар-Гривня Долар Гривня Курси валют Валюта НБУ
Джерело: 24 Канал
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