Курс валют на 26 березня: за вихідні євро "полізло" догори
На понеділок, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Євро й далі росте, а от долар США зберігає стабільність.
Як зазначає фінансовий регулятор, станом на понеділок, 26 березня, один долар США коштуватиме 26 гривень 26 копійок. Таким чином, від п'ятниці, 23 березня, долар зріс лише на 1 копійку.
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А от євро, хоч і не суттєво, але не припиняє рости. За вихідні валюта Євросоюзу зросла до 32 гривень 42 копійок, що на 9 копійок більше, ніж з попереднім банківським днем, 23 березня.
Джерело: 24 Канал
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