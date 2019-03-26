Курс валют на 26 березня: гривня зміцніла ще на кілька копійок
На вівторок, 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська валюта зміцніла щодо євро та долара, але лише на кілька копійок.
Як на своєму сайті повідомляє НБУ, у вівторок 26 березня ціна долара США та євро у гривнях знизиться.
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Але долар США втратить лише 7 копійок і купити його можна буде за 26 гривень 89 копійок.
У порівнянні з понеділком, 25 березня, євро втратить аж 2 копійки, його курс – 30 гривень 45 копійок.
Джерело: 24 канал
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