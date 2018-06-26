Курс валют на 26 червня: долар падає, євро росте
На вівторок, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США здешевшав на кілька копійок, а євро – навпаки здорожчав.
На вівторок, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
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Так, за даними НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американський долар впав у ціні на 6 копійок.
26 червня офіційний курс долара становитиме 26 гривень 17 копійок
Натомість євро на кілька копійок здорожчав. У вівторок його офіційний курс буде на рівні 30 гривень 62 копійки.
Джерело: 24 канал
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