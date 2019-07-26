Курс валют на 26 липня: вкотре спостерігаємо зміцнення гривні
На п'ятницю, 26 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти подешевшали щодо українських грошей, хоч цього разу й незначно.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні, але лише 3 копійки.
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Натомість євро втратив 9 копійок, якщо порівнювати з передднем 25 липня.
Тож у п'ятницю, 26 липня:
► Долар США коштує 25 гривень 48 копійок.
► Європейська валюта – 28 гривень 33 копійки.
Джерело: 24 канал
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