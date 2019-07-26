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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Курс валют на 26 липня: вкотре спостерігаємо зміцнення гривні

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 26 липня 2019
      Курс валют НБУ на 26 липня / glavred.info

      На п'ятницю, 26 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти подешевшали щодо українських грошей, хоч цього разу й незначно.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта втратила в ціні, але лише 3 копійки. 

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      Натомість євро втратив 9 копійок, якщо порівнювати з передднем 25 липня.

      Тож у п'ятницю, 26 липня:

      ► Долар США коштує 25 гривень 48 копійок.

      ► Європейська валюта – 28 гривень 33 копійки.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Євро Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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