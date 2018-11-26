Курс валют на 26 листопада: долар зміцнює позиції, євро дещо втрачає у ціні
На понеділок, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, натомість європейська – подешевшала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 26 листопада ціна американського долара становитиме 27,80 гривні.
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Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 9 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,55 гривні.
Джерело: 24 канал
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