На понеділок, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, натомість європейська – подешевшала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 26 листопада ціна американського долара становитиме 27,80 гривні.

Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 9 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,55 гривні.