10:22
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Курс валют на 26 листопада: долар зміцнює позиції, євро дещо втрачає у ціні

      622 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 26 листопада: долар подорожчав на 5 копійок, євро втратив 9 копійок
      Курс валют НБУ на 26 листопада: долар подорожчав на 5 копійок, євро втратив 9 копійок / Соцмережі

      На понеділок, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, натомість європейська – подешевшала.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 26 листопада ціна американського долара становитиме 27,80 гривні.

      Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 9 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,55 гривні.

      Теги: Новини України Гроші НБУ євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      25 листопада , 22:02 Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      Яніна Ткачук 11678
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження
       25 квітня 2016 , 22:40 1
      Невідомим вдалось зламати сервер МВС
       5 лютого 2012 , 20:04
      Трамп показав світу свій новий лімузин
       25 вересня , 17:56
      Соларі повторив унікальне тренерське досягнення в історії Реала
       8 листопада , 00:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук