Курс валют на 26 листопада: долар і євро знову втрачають позиції

На вівторок, 26 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 26 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,05 гривні.

Важливо! Гривня встановила рекорд зі зміцнення

Це на 11 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 24 копійки, якщо порівнювати, з курсом на понеділок, 25 листопада.

Таким чином, у вівторок європейська валюта коштуватиме 26,48 гривні.