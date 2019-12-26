Курс валют на 26 грудня: гривня знову опанувала максимум щодо долара, євро також упав у ціні

На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, за один американський долар доведеться викласти 23,26 гривні. Зауважимо, що такий курс є новим максимальним значенням з січня 2016 року. Попередній чотирирічний максимум за офіційним курсом було встановлено на 24 грудня. Тоді за долар треба було викласти 23,28 гривні.

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Якщо порівнювати з курсом на вівторок, 24 грудня, то долар втратив у ціні 2 копійки. Щодо євро, то він також подешевшав порівняно з курсом попереднього банківського дня. Проте вже на 1 копійку. Таким чином, у четвер євро коштуватиме 25,77 гривні.

До слова, за листопад українська гривня за офіційним курсом НБУ зросла до долара на 3,4%. Водночас за 11 місяців 2011 року її ріст можна було спостерігати на рівні 13,4% – до 23,97 гривні за долар.

Як зауважив економічний експерт Сергій Головньов, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,

– пояснив він у коментарі 24 каналу.

Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високий урожай зернових;

низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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