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      Курс валют на 26 грудня: гривня знову опанувала максимум щодо долара, євро також упав у ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ 26 грудня / morguefile.com

      На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, за один американський долар доведеться викласти 23,26 гривні. Зауважимо, що такий курс є новим максимальним значенням з січня 2016 року. Попередній чотирирічний максимум за офіційним курсом було встановлено на 24 грудня. Тоді за долар треба було викласти 23,28 гривні. 

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      Якщо порівнювати з курсом на вівторок, 24 грудня, то долар втратив у ціні 2 копійки. Щодо євро, то він також подешевшав порівняно з курсом попереднього банківського дня. Проте вже на 1 копійку. Таким чином, у четвер євро коштуватиме 25,77 гривні.

      До слова, за листопад українська гривня за офіційним курсом НБУ зросла до долара на 3,4%. Водночас за 11 місяців 2011 року її ріст можна було спостерігати на рівні 13,4% – до 23,97 гривні за долар.

      Як зауважив економічний експерт Сергій Головньов, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив він у коментарі 24 каналу.

      Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

      • зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високий урожай зернових;
      • низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар Валюта НБУ Євро
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