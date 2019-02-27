Курс валют на 27 лютого: долар та євро маже не змінили позицій
На середу, 27 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обох валют несуттєво змінилася.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім днем, долар втратив у ціні всього 1 копійку. Тож у середу "зелений" коштує 26 гривень 98 копійок.
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Тим часом європейська валюта додала в ціні 1 копійку. Так, вартість євро становить 30 гривень 65 копійок.
Джерело: 24 канал
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