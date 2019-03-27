Курс валют на 27 березня: долар суттєво зріс, євро також додало у ціні

На середу, 27 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 27 березня ціна американського долара становитиме 26,98 гривні.

Зауважимо, що це лише на 9 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його ціна також збільшилася, якщо порівнювати з курсом на вівторок. Щоправда, лише на 1 копійку.

Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 30,46 гривні.