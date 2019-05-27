Курс валют на 27 травня: євро та долар стрімко подорожчали
На понеділок, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти щодо гривні виконали помітний стрибок у ціні вгору.
Відповідно до інформації з офіційного сайту державного регуляторного органу, у понеділок 27 травня ціна американського долара становитиме 26,47 гривні.
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Попереднього банківського дня – у п'ятницю, 24 травня – "зелений" коштував значно менше: аж на 14 копійок.
А от вартість євро зросла куди помітніше – на 28 копійок.
Тож 27 травня європейська валюта коштуватиме 29,61 гривні.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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