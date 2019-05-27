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      Курс валют на 27 травня: євро та долар стрімко подорожчали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 27.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 27 травня / gettyimages.com

      На понеділок, 27 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти щодо гривні виконали помітний стрибок у ціні вгору.

      Відповідно до інформації з офіційного сайту державного регуляторного органу, у понеділок 27 травня ціна американського долара становитиме 26,47 гривні.

      Попереднього банківського дня – у п'ятницю, 24 травня – "зелений" коштував значно менше: аж на 14 копійок.

      А от вартість євро зросла куди помітніше – на 28 копійок.

      Тож 27 травня європейська валюта коштуватиме 29,61 гривні.

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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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