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Курс валют на 27 червня: євро здало позиції

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Курс валют НБУ на 27 червня
Курс валют НБУ на 27 червня / mind.ua

На середу, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта несуттєво подорожчала, а європейська валюта втратила у ціні 6 копійок.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України. 

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Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар піднявся у ціні на 1 копійку. Тому 27 червня офіційний курс долара становитиме 26 гривень 18 копійок

Натомість європейська валюта втратила у ціні 6 копійок. Тому, 27 червня офіційний курс євро становитиме 30 гривень 56 копійок

Теги: Новини України Гривня євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
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