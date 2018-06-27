Курс валют на 27 червня: євро здало позиції
На середу, 27 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта несуттєво подорожчала, а європейська валюта втратила у ціні 6 копійок.
Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку України.
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Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар піднявся у ціні на 1 копійку. Тому 27 червня офіційний курс долара становитиме 26 гривень 18 копійок.
Натомість європейська валюта втратила у ціні 6 копійок. Тому, 27 червня офіційний курс євро становитиме 30 гривень 56 копійок.
Джерело: 24 Канал
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