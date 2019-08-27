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      Курс валют на 27 серпня: долар недалеко втік від позначки у 25 гривень, євро подешевшав

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 27 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 27 серпня / unsplash.com

      На вівторок, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, а європейська, зі свого боку, навпаки впала.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 27 серпня ціна одного американського долара становитиме 25,06 гривні.

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      Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав і також несуттєво – мінус 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 23 серпня.

      Відтак, у вівторок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 27,73 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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