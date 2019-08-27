Курс валют на 27 серпня: долар недалеко втік від позначки у 25 гривень, євро подешевшав
На вівторок, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, а європейська, зі свого боку, навпаки впала.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 27 серпня ціна одного американського долара становитиме 25,06 гривні.
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Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав і також несуттєво – мінус 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 23 серпня.
Відтак, у вівторок за одиницю європейської валюти доведеться викласти 27,73 гривні.