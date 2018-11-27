Курс валют на 27 листопада: долар та євро додали в ціні
На вівторок, 27 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними НБУ, і долар, і євро продовжують додавати у ціні.
Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 27 листопада ціна американської валюти становитиме 27 гривень 89 копійок.
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Зазначимо, що це на 9 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Своєю чергою, євро додасть у ціні аж на 15 копійок у порівнянні з його показниками 26 листопада.
Так, 27 листопада європейська валюта коштуватиме 31 гривню 70 копійок.
Джерело: 24 канал
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