Курс валют на 27 листопада: долар та євро несуттєво втратили в ціні

На середу, 27 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво здешевшали.

За офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта у порівнянні з попереднім банківським днем втратила в ціні 7 копійок. Тож у вівторок долар США коштує 23 гривні 98 копійок.

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Тим часом європейська валюта втратила в ціні 6 копійок. Так, вартість євро становить 26 гривень 42 копійки.