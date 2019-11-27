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      Курс валют на 27 листопада: долар та євро несуттєво втратили в ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ 27 листопада / alnilin.com

      На середу, 27 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво здешевшали.

      За офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта у порівнянні з попереднім банківським днем втратила в ціні 7 копійок. Тож у вівторок долар США коштує 23 гривні 98 копійок.

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      Тим часом європейська валюта втратила в ціні 6 копійок. Так, вартість євро становить 26 гривень 42 копійки.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гривня Курси валют Долар-Гривня Валюта Долар
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