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      Курс валют на 27 грудня: долар і євро впали в ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 27.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 27 грудня / insights.abnamro.nl

      На четвер, 27 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти здешевіли.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 17 копійок. Тож вартість "зеленого" в четвер становить 27 гривень 26 копійок.

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      Тим часом європейська валюта здешевшала на 21 копійку. Відтак, за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 10 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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