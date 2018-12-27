Курс валют на 27 грудня: долар і євро впали в ціні

На четвер, 27 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти здешевіли.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 17 копійок. Тож вартість "зеленого" в четвер становить 27 гривень 26 копійок.

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Тим часом європейська валюта здешевшала на 21 копійку. Відтак, за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 10 копійок.