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      Курс валют на 28 лютого: гривня зміцнюється щодо долара, але валиться щодо євро

      - Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 28 лютого / zt.20minut.ua

      На п'ятницю, 28 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта суттєво змінила свої позиції. Що цікаво, гривня одночасно зміцніла щодо долара, але здешевшала щодо євро.

      За прогнозом національного регулятора, у п'ятницю, 28 лютого, за один американський долар доведеться заплатити 24 гривні 56 копійок.

      Цікаво: Долар по 27: чи планує уряд покращувати прогноз

      Таким чином "вічнозелений" подешевшав одразу на 9 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 27 лютого.

      В останні дні долар влаштував свого роду "каруселі", то знижуючись, то підіймаючись. За останні два тижні долар встиг 4 рази здорожчати та тричі подешевшати.

      Якщо порівнювати з кінцем січня, то за місяць долар втратив у вартості майже 30 копійок, але в останні три тижні тримається на рівні 24,45 – 24,65 гривень.

      Натомість головна валюта Європейського Союзу навпаки здорожчала. Та ще й доволі відчутно – одразу на 13 копійок.

      У п'ятницю євро вже притул наблизиться до психологічної позначки у 27 гривень і коштуватиме 26 гривень 93 копійки.

      Цього тижня курс євро змінюється куди однорідніше, ніж долара. Всього за 5 днів валюта здорожчала на 52 копійки – від 26 гривень 41 копійки.

      Якщо порівнювати з кінцем січня, коли відбувся поки що цьогорічний пік падіння курсу гривні, то вартість євровалюти опустилася на майже 30 копійок.

      середньорічний курс, гривня-долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро Долар Валюта
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