Курс валют на 28 березня: євро подешевшав, долар демонструє ті ж показники

На середу, 28 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, європейська валюта дещо впала у ціні, натомість євро залишився без змін.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 28 березня ціна американського долара становитиме 26,30 гривні.

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Зауважимо, що стільки ж він коштував і попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він натомість упав у ціні.

Так, європейська валюта стала дешевшою на 9 копійок, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 27 березня, і тепер вона коштуватиме 32,55 гривні.