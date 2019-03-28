Курс валют на 28 березня: долар та євро дорожчають перед виборами

На четвер, 28 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.

Згідно з даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здорожчала на 10 копійок. Тож у четвер 1 долар США коштує 27 гривень 8 копійок.

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Тим часом європейська валюта додала в ціні дещо менше – 3 копійки. Так, вартість 1 євро становить у четвер 30 гривень 49 копійок.