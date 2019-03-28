Курс валют на 28 березня: долар та євро дорожчають перед виборами
На четвер, 28 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.
Згідно з даними на сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здорожчала на 10 копійок. Тож у четвер 1 долар США коштує 27 гривень 8 копійок.
Читайте також: Що буде з курсом долара напередодні виборів: прогноз аналітика
Тим часом європейська валюта додала в ціні дещо менше – 3 копійки. Так, вартість 1 євро становить у четвер 30 гривень 49 копійок.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50