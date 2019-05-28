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      Курс валют на 28 травня: долар і євро подешевшали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 28.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 28 травня / Getty Images

      На вівторок, 28 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 28 травня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 14 копійок.

      Щодо євро, то він подешевшав фактично на стільки ж – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 27 травня.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,48 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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