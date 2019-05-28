Курс валют на 28 травня: долар і євро подешевшали
На вівторок, 28 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 28 травня ціна американського долара становитиме 26,33 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 14 копійок.
Щодо євро, то він подешевшав фактично на стільки ж – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 27 травня.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,48 гривні.
Джерело: 24 канал
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