Курс валют на 28 серпня: євро різко подорожчало
На вівторок, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти піднялися у ціні.
За офіційною інформацією регуляторного органу, американська валюта несуттєво підніметься у ціні.
Так, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США подорожчає на 3 копійки. Його вартість становитиме 27 гривень 88 копійок.
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А ось європейська валюта різко додасть у вартості. У порівнянні із курсом на 27 серпня, євро підскочить у ціні на 18 копійок. Його вартість становитиме 32 гривні 43 копійки.
Джерело: 24 канал
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