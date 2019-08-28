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      Курс валют на 28 серпня: долар та євро подорожчали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 28 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 28 серпня / ua.news

      На середу, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти відчутно зміцнилися в ціні щодо українських грошей.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 28 серпня ціна одного американського долара становить 25 гривень 16 копійок.

      Зверніть увагу! Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності

      Це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро також подорожчав, і куди більш суттєво – на 21 копійку.

      Відтак, у середу за одиницю європейської валюти доводиться викладати 27 гривень 94 копійки.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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