Курс валют на 28 серпня: долар та євро подорожчали
На середу, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти відчутно зміцнилися в ціні щодо українських грошей.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 28 серпня ціна одного американського долара становить 25 гривень 16 копійок.
Зверніть увагу! Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
Це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Євро також подорожчав, і куди більш суттєво – на 21 копійку.
Відтак, у середу за одиницю європейської валюти доводиться викладати 27 гривень 94 копійки.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі