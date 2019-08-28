Курс валют на 28 серпня: долар та євро подорожчали

На середу, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти відчутно зміцнилися в ціні щодо українських грошей.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 28 серпня ціна одного американського долара становить 25 гривень 16 копійок.

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Це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро також подорожчав, і куди більш суттєво – на 21 копійку.

Відтак, у середу за одиницю європейської валюти доводиться викладати 27 гривень 94 копійки.