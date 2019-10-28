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      Курс валют на 28 жовтня: долар і євро ростуть

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 28 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 28 жовтня / unsplash.com

      На понеділок, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні.

      За даними на офіційному сайті Національного банку України, американський "зелений" додав у ціні. 

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      Його можна придбати за 25 гривень 17 копійок. Це на шість копійок більше, аніж в попередній банківський день

      Європейська валюта також подорожчала, однак трохи менше – на 2 копійки. За неї треба віддати 27 гривень 96 копійок. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
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