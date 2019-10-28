Курс валют на 28 жовтня: долар і євро ростуть

На понеділок, 28 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні.

За даними на офіційному сайті Національного банку України, американський "зелений" додав у ціні.

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Його можна придбати за 25 гривень 17 копійок. Це на шість копійок більше, аніж в попередній банківський день.

Європейська валюта також подорожчала, однак трохи менше – на 2 копійки. За неї треба віддати 27 гривень 96 копійок.