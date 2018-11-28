Курс валют на 28 листопада: долар та євро різко здорожчали
На середу, 28 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здорожчала на 21 копійку. Тож у середу вартість долара США становить 28 гривень 10 копійок.
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Тим часом євро додало в ціні 13 копійок. Відтак, європейська валюта коштує 31 гривню 83 копійки.
Джерело: 24 канал
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