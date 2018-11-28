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      Курс валют на 28 листопада: долар та євро різко здорожчали

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      Курс валют НБУ на 28 листопада
      Курс валют НБУ на 28 листопада / barcelonaexperience.com/

      На середу, 28 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти зросли в ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта здорожчала на 21 копійку. Тож у середу вартість долара США становить 28 гривень 10 копійок.

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      Тим часом євро додало в ціні 13 копійок. Відтак, європейська валюта коштує 31 гривню 83 копійки.

      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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