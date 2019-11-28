Курс валют на 28 листопада: євро несуттєво втрачає у ціні, долар – незмінний
На четвер, 28 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта несуттєво втратила у вартості.
За офіційними даними на сайті НБУ, американський долар залишився на тій же позиції, на якій був зафіксований попереднього банківського дня.
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Так, долар США 28 листопада вартує 23 гривні 98 копійок.
А ось європейська валюта втратить у ціні у порівнянні з курсом за середу, 27 листопада.
Щоправда, її вартість впаде лише на 2 копійки та становитиме 26 гривень 40 копійок.
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