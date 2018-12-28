Курс валют на 28 грудня: долар та євро стрімко зросли

На п'ятницю, 28 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво додали у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США подорожчав на 19 копійок. Тож "зелений" у п’ятницю можна буде купити за 27 гривень 45 копійок.

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Щодо європейської валюти, то вона теж додала у ціні, проте менше. Так, за 1 євро доведеться віддати 31 гривню 23 копійки. Це на 13 копійок більше. ніж попереднього банківського дня.