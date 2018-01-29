Курс валют на 29 січня: долар і євро суттєво подешевшали
08:26, сьогодні 229 Читать новость на русском
На понеділок, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, іноземні топ-валюти значно втратили в ціні щодо української гривні.
Згідно з повідомленням фінрегулятора, 29 січня американський долар подешевшав на 20 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Відтак, у понеділок один зелений коштуватиме 28 гривень 54 копійки.
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Щодо євро, то він і надалі перебуває поза позначкою у 35 гривень. Щоправда, валюта Європейського Союзу, якщо порівнювати з курсом п'ятниці, 26 січня, подешевшала на 16 копійок.
Тож у понеділок, 29 січня, євро коштуватиме 35 гривень 50 копійок.
Джерело: 24 Канал
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