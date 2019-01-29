Курс валют на 29 січня: євро суттєво додав у ціні, долар подешевшав
На вівторок, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подешевшала, натомість європейська суттєво додала у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 січня ціна американського долара становитиме 27,79 гривні.
Читайте також: Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
Зауважимо, що це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подорожчав і доволі суттєво – плюс 17 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,73 гривні.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі11 січня , 20:53
Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні23 січня , 07:02
Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату3 грудня 2018 , 13:00
Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"3 грудня 2018 , 16:54