Курс валют на 29 січня: євро суттєво додав у ціні, долар подешевшав

На вівторок, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подешевшала, натомість європейська суттєво додала у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 січня ціна американського долара становитиме 27,79 гривні.

Зауважимо, що це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подорожчав і доволі суттєво – плюс 17 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,73 гривні.