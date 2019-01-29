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      Курс валют на 29 січня: євро суттєво додав у ціні, долар подешевшав

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      Курс валют НБУ на сьогодні 29.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 29 січня: євро дорожчає, долар падає / svalyavanews.in.ua

      На вівторок, 29 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подешевшала, натомість європейська суттєво додала у ціні.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 січня ціна американського долара становитиме 27,79 гривні.

      Зауважимо, що це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подорожчав і доволі суттєво – плюс 17 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,73 гривні.

      Теги: Новини України Гроші НБУ Гривня Долар-Гривня Євро Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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