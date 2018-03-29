Курс валют на 29 березня: долар та євро суттєво подорожчали
На четвер, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська та європейська валюта значно додали у ціні.
Так, за даними фінрегулятора, станом на 29 березня за один долар США доведеться заплатити 26 гривень 40 копійок. А це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
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У свою чергу європейська валюта подорожчала ще більше за американський "зелений". Так, у четвер, євро коштує 32 гривні 73 копійки, що на 18 копійок більше, ніж у середу, 28 березня.
Джерело: 24 Канал
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