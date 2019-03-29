09:16
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Курс валют на 29 березня: долар і євро додали у ціні перед виборами

      387 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 29.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 29 березня: на скільки зросли долар і євро / wsj.com

      На п'ятницю, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 березня ціна американського долара становитиме 27,25 гривні.

      Зауважимо, що це лише на 17 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то його ціна також зросла, якщо порівнювати з курсом на четвер. Але вже на 8 копійок.

      Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 30,57 гривні.

      blog_ava
      Кораблі НАТО увійшли в Чорне море: відео
      сьогодні
      2922
      Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют Гривня Долар Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      сьогодні , 09:01 Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      131
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сьогодні , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 537
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1883
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 2009
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      28 березня , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук