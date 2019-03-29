Курс валют на 29 березня: долар і євро додали у ціні перед виборами

На п'ятницю, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 березня ціна американського долара становитиме 27,25 гривні.

Зауважимо, що це лише на 17 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його ціна також зросла, якщо порівнювати з курсом на четвер. Але вже на 8 копійок.

Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 30,57 гривні.