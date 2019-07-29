Курс валют на 29 липня: долар трохи подешевшав, євро – без змін

На понеділок, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо втратила позиції, натомість європейська залишилась без змін.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 9 липня ціна американського долара становитиме 25,44 гривні.

Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.

Щодо євро, то його ціна залишалась без змін. У понеділок європейська валюта коштуватиме, як і у п’ятницю, – 28,33 гривні.