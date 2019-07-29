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      Курс валют на 29 липня: долар трохи подешевшав, євро – без змін

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 29 липня 2019
      Яким буде курс валют НБУ на 29 липня / unsplash.com

      На понеділок, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо втратила позиції, натомість європейська залишилась без змін.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 9 липня ціна американського долара становитиме 25,44 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.

      Щодо євро, то його ціна залишалась без змін. У понеділок європейська валюта коштуватиме, як і у п’ятницю, – 28,33 гривні.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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