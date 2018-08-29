Курс валют на 29 серпня: євро суттєво додав, долар не відстає

На середу, 29 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо долали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 серпня ціна американського долара становитиме 28,05 гривні. Читайте також: НБУ не може впливати на курс валют, – заступник голови Нацбанку Зауважимо, що це на 17 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 28 серпня, уже більш суттєво – плюс 42 копійки. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,85 гривні.