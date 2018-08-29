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Курс валют на 29 серпня: євро суттєво додав, долар не відстає

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Курс валют НБУ на 29 серпня: долар і євро дорожчають
Курс валют НБУ на 29 серпня: долар і євро дорожчають / mind.ua

На середу, 29 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо долали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 29 серпня ціна американського долара становитиме 28,05 гривні.

Зауважимо, що це на 17 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також додав, щоправда, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 28 серпня, уже більш суттєво – плюс 42 копійки.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,85 гривні.

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют НБУ
Джерело: 24 канал
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